Москва, , 13:42 — REGNUM Уже 12 декабря в музее Яндекса состоится второй фестиваль ретрокомпьютеров под названием «Демодуляция». В этом году мероприятия пройдёт в онлайн-формате, сообщают корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе компании.

Гостем фестиваля станет известный американский геймдизайнер Джон Ромеро — один из создателей культовых игр Doom, Quake и Wolfenstein 3D. Разработчик откроет мероприятие: он выступит перед зрителями, после чего будет в прямом эфире проходить и комментировать игру, победившую на конкурсе Yandex Retro Games Battle 2020.

Сообщается, что на фестивале зрители смогут увидеть компьютеры и игровые консоли из прошлого, а также игры для ретроплатформ. Их также ожидают многочисленные викторины на знание техники, а также конкурсы по компьютерной графике, программированию и электронной музыке — зарегистрироваться для участия в них можно уже сейчас на сайте «Демодуляции».