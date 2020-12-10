Москва, , 13:42 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин повысил ставку вывозной пошлины на семена подсолнечника и рапса. Об этом он сообщил 10 декабря на заседании правительства России, где обсуждались меры сдерживания цен на продовольствие в России.

Подсолнухи Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Я подписал постановление правительства об увеличении ставки вывозной пошлины на семена подсолнечника и рапса с января следующего года», — заявил Мишустин.

По его словам, это решение позволит снизить объём экспорта данной сельхозпродукции и сдержать на неё рост цен.

Премьер-министр отметил, что данным решением правительство не ограничится.