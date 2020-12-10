Екатеринбург, , 13:42 — REGNUM В больницах Свердловской области находятся 597 больных COVID-19, чьё состояние оценивается как тяжёлое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Пациент на ИВЛ Gov39.ru

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Для сравнения, 9 декабря 2020 года таких пациентов было 624, 8 декабря — 741. 335 тяжелобольных лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, 230 из них подключены к ИВЛ. Ещё у 3374 регистрируют состояние средней тяжести.

В регионе выписали ещё 396 человек, переболевших COVID-19. Общее число таких выписок с начала пандемии — 42 426.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 1162 смертей от COVID-19.

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