Архангельск, , 13:36 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 470 человек. Всего с начала пандемии коронавирус перенесли 27 669 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Напомним, региональный штаб подтвердил гибель 433 жителей Архангельской облати от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Архангельской области выявили 407 заболевших COVID-19, 109 из них — в областном центре.