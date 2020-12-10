Казань, , 13:47 — REGNUM В Татарии до 21 декабря организовано консультирование населения по вопросам качества и безопасности детских товаров, выборе новогодних подарков. Звонки на горячую линию принимают сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Позвонить по данным вопросам по номеру +7(843) 273−15−83 можно с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45 в управлении Роспотребнадзора по РТ. Окажут содействие также в консультационном центре для потребителей по телефону +7 (843) 221-90-16 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Указанное время работы московское.

В круглосуточном режиме принимаются звонки в едином консультационном центре федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по телефону +7 (800) 555-49-43 .

ИА REGNUM напоминает, в девятый раз в столице Татарии проходит городская благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу». В текущем году мероприятие организовано для детей с ограниченными возможностями здоровья из социально-реабилитационного центра «Дуслык», а также детей, находящихся под патронажем центра социального обслуживания «Доверие». За все время проведения акции подарки вручили 1716 детям на общую сумму более 4 млн рублей.

Читайте также: В Казани проходит благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу»