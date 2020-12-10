Белгород, , 13:54 — REGNUM Модернизацию первичного медицинского звена начинают в Белгородской области. На апгрейд поликлиник в 2021—2023 годах потратят 2,9 млрд рублей, рассказала на брифинге заместитель губернатора Наталия Зубарева.

Большая часть средств на модернизацию первичного звена — 2,7 млрд рублей — будет выделена из федерального бюджета. В программу апгрейда войдут 27 медицинских организаций, в составе которых есть организации первичного звена. За три ближайших года планируют построить 57 объектов медицинской инфраструктуры, 33 объекта — капитально отремонтировать, ещё четыре — реконструировать.

«Важно, что любому жителю области должно быть доступно медицинское учреждение не далее, чем шести километров от его места проживания. Сейчас в 12 населённых пунктах это правило не соблюдается», — уточнили в региональном оперативном штабе.

В поликлиники докупят 315 единиц новой техники, а также приобретут 187 единиц тяжёлого оборудования (КТ, МРТ, УЗИ, рентген).

Для доставки медицинских бригад к местам проживания пациентов и перевозки биоматериалов на исследования в лаборатории закупят 332 автомобиля, из которых 278 будут предназначены для учреждений, где истёк срок эксплуатации транспортных средств, а 54 машины выделят на дооснащение первичного звена.

Подготовка соответствующей региональной программы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» завершится в Белгородской области к 15 декабря 2020 года.