Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Власти Петербурга не собираются проводить рейды по городским храмам в поисках нарушителей масочного режима. Об этом 10 декабря сообщили представители Смольного, передает корреспондент ИА REGNUM.

Верующие со свечами в Пасхальную ночь 2020 года Дарья Драй © ИА REGNUM

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»Как вы себе представляете рейды по церквям? Безусловно, церковь — это не бар, и да, конечно, отношение разное», — заявила глава пресс-службы губернатора Инна Карпушина.

Напомним, сейчас в Петербурге ограничены любые мероприятия с участием более 50 человек, их нужно согласовать с властями, а внутри помещений организаторы должны обеспечивать социальную дистанцию и масочный режим. С 30 декабря по 10 января вовсе запрещены любые мероприятия внутри зданий численностью более 50 человек, если иное не оговорено Роспотребнадзором.

«Конечно, все разработанные стандарты безопасности учитывают и общественные мероприятия, проводимые в церквях. К счастью, мы обладаем информацией, что в церковном сообществе эти стандарты восприняты, меры принимаются», — заявил руководитель Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов.

Добавим, власти отменили традиционную ночную работу метро с 31 декабря на 1 января, но с 6 на 7 января в Рождество поезда будут ходить всю ночь, чтобы обслужить пассажиров, отправляющихся на богослужения.

«Естественно, как, действительно, вы представляете себе СК в церкви? Тем более они не являются какими-то злостными нарушителями. Особо злостные нарушители — как их можно с церковью сравнивать? Жёсткие проверки, давайте будем откровенны, — нет в них никакой необходимости», — считает Ситов.

Инна Карпушина перенаправила все дополнительные вопросы относительно организации богослужений в пандемию в Санкт-Петербургскую епархию РПЦ.

Между тем 5 декабря заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил РИА «Новости», что ограничения числа желающих принять участие в богослужениях в Петербурге «неуместны» и не соответствуют эпидемиологической обстановке. «Принятые меры и весной вызвали смущение и сомнение многих прихожан, а сейчас и вовсе несоразмерны и неуместны», — считает он.

Напомним, весной губернатор Александр Беглов уже запрещал массовое посещение храмов, но местная епархия РПЦ некоторое время демонстративно отказывалась следовать этим ограничениям, однако затем согласилась их соблюдать.

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