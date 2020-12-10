Оренбург, , 13:26 — REGNUM Правительство России выделило Оренбуржью 73,640 млн рублей на бесплатное обеспечение лекарствами пациентов с COVID-19 при амбулаторном лечении, сообщает областной минздрав.

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Обеспечены лекарственными препаратами 4152 пациента на сумму 17,2 млн рублей. Средняя сумма на одного пациента составляет 4150 рублей.

По данным министерства здравоохранения, регион имеет в наличии противовирусные препараты, антибиотики, антикоагулянты, глюкокортикостероиды, жаропонижающие. Отпуск препаратов осуществляется во всех муниципальных образованиях.

«Назначение лекарственных препаратов осуществляется пациентам с COVID-19, у которых вирус индентифицирован (подтвержден лабораторным тестированием) или вирус диагностируется клинически и эпидемиологически», — отметили в ведомстве.

Добавим, в Оренбуржье с конца марта выявлено 24 985 случаев заражения коронавирусом. В натоящее время отмечена стабилизация эпидситуации. Суточный показатель постепенно идет на спад.

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