Тамбов, , 13:19 — REGNUM В Тамбовской области 10 декабря подтверждено 137 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 14 тыс. 524 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 13 тыс. 122 пациента, в том числе 19 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 132 человека. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.

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