Ростов-на-Дону, , 13:18 — REGNUM В Ростовской области ежесуточно проводится около 9 тыс. тестов на коронавирус. С начала пандемии донские специалисты провели 1 млн 233,56 тыс. исследований. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 декабря.

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Охват тестированием в Ростовской области составил 193,36 теста на 100 тыс. населения. Несмотря на то, что показатель продолжает превышать требования, установленные Роспотребнадзором, на Дону продолжают наращивать объёмы тестирования.

Так, по данным на 3 декабря 2020 года, в регионе функционируют 22 лаборатории, мощности которых позволяют проводить около 9,5 тыс. исследований в сутки. На днях к ним должны были прибавиться ещё два учреждения, специалисты которых будут ежесуточно выполнять до 100 тестов на коронавирус.