Белгород, , 13:24 — REGNUM Новый максимум по выявленным носителям коронавируса установлен в Белгородской области 10 декабря — 183 человека, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны ещё 152 пациента, пять человек скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

В стационарах Белгородской области находятся 922 человека, в том числе 124 пациента — на ИВЛ. Получают лечение амбулаторно ещё 2535 человек. На самоизоляции — 6222 жителя региона.

Общее количество выявленных носителей инфекции достигло 17 тыс. 974, выздоровели 14 тыс. 370 человек. От осложнений на фоне коронавируса скончались 147 пациентов.