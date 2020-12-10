Усть-Коксинский район, Алтай, , 13:16 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 12 225.

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Лидером по суточному приросту в этот раз стал Усть-Коксинский район, где зарегистрировано 22 случая. Также диагноз за сутки подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Онгудайского, Чемальского, Усть-Канского и других районов. В числе инфицированных 12 детей.

«В 73 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у 16 человек — симптомы пневмонии», — отметили в штабе.

Выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени 11 778 человек, в том числе 88 за последние сутки. Всего в республике обследовано на коронавирус почти 149 тыс. человек.

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