Новосибирск, , 13:09 — REGNUM Новосибирский похоронный дом «Некрополь» оштрафован за коррупцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В ходе проверки установлено, что с 2011 года по 2019 год сотрудник «Некрополя» передал более 1,2 млн рублей заведующему патологоанатомического отделения городской клинической больницы №1. Деньги предназначались за информирование родственников умерших о ритуальных услугах, предоставляемых организацией.

Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере»). Мировой судья признал ООО «Похоронный дом «Некрополь» виновным и назначил штраф в размере 20 млн рублей с конфискацией денежных средств в размере более 1,2 млн рублей. На имущество организации наложен арест.