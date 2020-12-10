Загреб, , 13:20 — REGNUM Президент Хорватии Зоран Миланович в своём профиле в социальной сети поздравил всех граждан, исповедующих иудаизм, с еврейским праздником Ханука. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Всех евреев и граждан Хорватии, исповедующих иудаизм, поздравляю с праздником Ханука. Пусть праздник света и надежды принесет всем вам здоровье, добро и мир, а также укрепит веру и надежду, столь необходимые в такой период. Я хочу, чтобы вы провели праздничные дни в окружении своей семьи. Хаг Ханука Самеах!», — написал Миланович.

Напомним, Ханука — еврейский праздник, начинающийся 25 кислева и продолжающийся восемь дней до 2 или 3 тевета. В 2020 году начало приходится на вечер 10 декабря, а окончание на вечер 18 декабря. Праздник берёт своё начало во II веке до н. э. в память об очищении Храма, освящении жертвенника и возобновлении храмовой службы Маккавеями, последовавших за разгромом и изгнанием с Храмовой горы греко-сирийских войск и их еврейских союзников в 165 году до н. э.