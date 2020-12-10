Владимир, , 13:09 — REGNUM Во Владимирской области 10 декабря подтверждено 164 новых случая заражения коронавирусом — на семь больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 14 тыс. 724 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 13 тыс. 84 пациента, в том числе 160 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 360 человек, один новый летальный случай подтвержден за последние сутки.

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