Брянск, , 13:17 — REGNUM Генерального директора коммерческой организации и его заместителя осудили за подкуп сотрудника Управления автомобильных дорог Брянской области. Три года коммерсант ежемесячно передавал чиновнику по девять тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Бизнесмен договорился со своим заместителем и сотрудником казённого учреждения о передаче через них ежемесячного «вознаграждения» начальнику административно-хозяйственного отдела Управления автодорог. Деньги предназначались за заключение договоров. Взятки поступали чиновнику с марта 2017 года по февраль 2020 года. Суд постановил назначить коммерсанту штраф в размере 1,96 млн рублей, а посреднику — 350 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Получатель взяток — начальник административно-хозяйственного отдела казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Брянской области» — ранее осужден Советским районным судом города Брянска в сентябре 2020 года с вынесением обвинительного приговора и назначением ему наказания в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 2 млн 880 тысяч рублей.