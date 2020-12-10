Чебоксары, , 13:26 — REGNUM В Чувашии в 30-и медицинских учреждениях организовали Центры лечения острых респираторных инфекций. Для этого задействовали 754 врача. Об этом на сессии Госсовета 10 декабря сообщил глава минздрава республики Владимир Степанов.

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В ближайшее время в Чувашию поступят 53 автомобиля, приобретение которых осуществлялось за счет республиканского бюджета. Автотранспорт будет задействован для оказания амбулаторной помощи не только в городе, но и на селе.

Из федерального бюджета для амбулаторного лечения пациентов направлено более 45,8 млн рублей. В Чувашию в настоящий момент поступили лекарства на общую сумму 34,09 млн рублей. Для 2 928 пациентов выписано 5 364 рецепта.

При этом переболевшие ковидом депутаты (Константин Степанов, ЛДПР) констатировали, что вместе с семьёй не получали ни результатов анализов по обещанному автоматическому информированию, ни тем более бесплатных лекарств.

На сегодняшний день в Чувашии смертность от COVID-19 составляет 27,6 на 100 тыс. населения (по России — 29,7).

ИА REGNUM напоминает, по данным на 10 декабря в Чувашии за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались девять пациентов. Общее число летальных исходов достигло 349 случаев. Побороть заболевание смогли за все время наблюдений 12 494 пациента, за минувший день — 79 человек.

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