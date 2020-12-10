Иерусалим, , 13:20 — REGNUM Более четверти миллиона домохозяйств в Израиле попали за черту бедности с начала пандемии. Число бедствующих граждан страны увеличилось почти на 50 процентов, передает Times of Israel 9 декабря.

Оноре Домье. Вагон третьего класса. Ок. 1862—63

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Согласно отчету некоммерческой организации Latet, доля израильских домохозяйств, живущих в бедности, выросла с 20,1% до 29,3% от общего числа домохозяйств в 2020 году. Эти проценты показали, что, по оценкам, 850 000 домашних хозяйств в Израиле не имеют необходимого жилья, образования, лекарственного обеспечения и продовольствия.

По оценкам Latet, около 143 000 семей присоединились к 513 000 семей, которые уже страдали от отсутствия продовольственной безопасности до кризиса, причем 34 000 новых семей столкнулись с этой бедой серьезно. Отсутствие продовольственной безопасности определяется как неспособность обеспечить себе постоянное снабжение продовольствием, содержащим все питательные элементы, необходимые для правильного развития и здоровья. Хотя это может привести к недоеданию, это не одно и то же.

Отмечается, что продовольственная небезопасность тесно связана с различными болезнями и повышенной уязвимостью к возбудителем заболеваний.

В докладе также говорится, что в условиях пандемии около 422 000 домохозяйств, что составляет 14,5% населения страны, присоединились к 699 000 домохозяйств (24,1%), уже страдающих от той или иной формы экономического кризиса. Национальный доклад Израиля о бедности основан только на доходах, но альтернативный доклад Латета о бедности измеряет бедность в соответствии с домохозяйствами, не имеющими основных потребностей, таких как жилье, образование, здравоохранение, продовольственная безопасность и способность покрывать стоимость жизни.