Астрахань, , 13:05 — REGNUM В Астраханской области 10 декабря подтверждено 167 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 15 тыс. 440 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 873 человека.

Выздоровели 10 тыс. 790 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 290 человек скончались. Три летальных случая подтверждено за сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,05.

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