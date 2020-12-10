Липецк, , 13:02 — REGNUM В Липецкой области 10 декабря подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Всего на территории региона выявлено 12 тыс. 684 положительных теста.

За весь период наблюдения 9996 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 153 — за последние сутки. 158 человека скончались. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области разрешили корпоративы без дискотек

Читайте развитие сюжета: Липецкая область получит почти тысячу доз вакцины от коронавируса