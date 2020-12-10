Курск, , 13:00 — REGNUM В Курской области 10 декабря зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 16 тыс. 973 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 15 тыс. 169 пациентов, в том числе 236 — за последние сутки. Скончался 231 человек. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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