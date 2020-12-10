Москва, , 12:59 — REGNUM Определение просветительской деятельности, предложенное в законопроекте о поправках к закону об образовании в России, очень широкое и должно быть конкретизировано. Об этом заявил в ходе обсуждения законопроекта о просветительской деятельности в Общественной палате РФ заявил статс-секретарь — заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев.

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«Понятие, которое сейчас предложили коллеги-депутаты, очень широкое, — подчеркнул замглавы ведомства.— Здесь, может быть, нам нужно подумать, как сконцентрироваться на просветительской деятельности, направленной на удовлетворение образовательных потребностей. Может быть, привязать это к обучающимся».

При этом Корнеев подчеркнул, что Минпросвещения поддерживает концепцию законопроекта и будет рекомендовать правительству РФ поддержать её.

«Регулирование просветительской деятельности — это логическое продолжение регулирования морального развития наших детей, обучающихся, в рамках образовательных отношений», — пояснил Кореев, слова которого приводит ТАСС.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду на то, что законопроект о просветительской деятельности будет поддержан. По его словам, помимо прочего, он укрепит «воспитательную составляющую в образовательной системе России».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября члены Совфеда и депутаты во главе с Андреем Климовым и Василием Пискарёвым внесли в Госдуму РФ законопроект о запрете использовать просветительскую деятельность для разжигания розни. Документом предлагается закрепить понятие просветительской деятельности, а также наделить правительство Российской Федерации полномочиями по определению порядка и условий её ведения и форм контроля за ней.

Также законопроектом вводится запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов.

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