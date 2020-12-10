Москва, 10 декабря 2020, 12:59 — REGNUM Определение просветительской деятельности, предложенное в законопроекте о поправках к закону об образовании в России, очень широкое и должно быть конкретизировано. Об этом заявил в ходе обсуждения законопроекта о просветительской деятельности в Общественной палате РФ заявил статс-секретарь — заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев.
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При этом Корнеев подчеркнул, что Минпросвещения поддерживает концепцию законопроекта и будет рекомендовать правительству РФ поддержать её.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду на то, что законопроект о просветительской деятельности будет поддержан. По его словам, помимо прочего, он укрепит «воспитательную составляющую в образовательной системе России».
Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября члены Совфеда и депутаты во главе с Андреем Климовым и Василием Пискарёвым внесли в Госдуму РФ законопроект о запрете использовать просветительскую деятельность для разжигания розни. Документом предлагается закрепить понятие просветительской деятельности, а также наделить правительство Российской Федерации полномочиями по определению порядка и условий её ведения и форм контроля за ней.
Также законопроектом вводится запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов.
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