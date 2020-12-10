Екатеринбург, , 15:07 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 14 летальных случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, днём ранее, 9 декабря 2020 года, в области зарегистрировали 15 смертей от новой коронавирусной инфекции.

Теперь в регионе подтверждено смерть 1162 больных от COVID-19. По всей России скончались 45 280 человек, у которых выявили данное заболевание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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