Москва, , 12:54 — REGNUM На сегодняшний день фиксируется большое число жалоб со стороны медиков, не получивших выплаты, связанные с работой в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире телеканала «Россия 24».

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«По-прежнему поступает большое количество обращений, связанных с гарантиями прав медицинских работников. Не всем выплачены те доплаты в том объеме, которые были заявлены правительством и президентом РФ», — сказала Москалькова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года власти приняли решение о стимулирующих выплатах и спецдоплатах для медиков, работающих в особо опасных и сложных условиях, связанных с коронавирусом. Данные доплаты были освобождены от НДФЛ.