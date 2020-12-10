Джакарта, , 12:54 — REGNUM В комитете по борьбе с коронавирусом и восстановлению национальной экономики Индонезии заявили, что правительство заказало 155 504 000 доз вакцины против COVID-19, сообщает Kompas.

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Между тем, согласно плану правительства, Индонезии необходимо 246 575 000 доз для 107 206 544 реципиентов.

Правительство Индонезии заказало вакцины у китайской компании Sinovac и американской компании Novavax. В частности, Индонезия приобрела 125 504 000 доз вакцины Sinovac и 30 000 000 доз вакцины Novavax.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты из Европейского союза (ЕС) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) изучают дальнейшие возможности сотрудничества по разработке вакцины против COVID-19.

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