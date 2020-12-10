Челябинск, , 12:54 — REGNUM В Челябинске под суд отданы шесть участников банды, нападавшей на предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, они обвиняются в совершении разбоя, в участии в банде, а также в приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов. Следователи полагают, что в 2008 году в Челябинске они с помощью автомата похитили у бизнесменов и почти 67 млн рублей. А в 2010 году двое соучастников убили главаря преступной группировки и спрятали его труп.

Затем в 2016 году бандиты напали двоих предпринимателей и отобрали у них порядка 16 млн рублей. Также им вменяют и другие преступления. Преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ. Дело уже передано в Челябинский областной суд.