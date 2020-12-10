Новосибирск, 10 декабря 2020, 12:53 — REGNUM В Новосибирске в ночь с 10 на 11 декабря ожидается умеренный снег, на дорогах — гололедица. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.
Завтра, 11 декабря, температура ночью составит −12…−14 °С с небольшим повышением к утру, днём −11…−13°С с понижением в течение дня, снег, поземка, на дорогах — гололедица.
В субботу, 12 декабря, ночью в городе ожидается −15…−17 °С, днём −10…−12 °С, ветер северо-западный ночью 4−9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, небольшой снег.
В воскресенье, 13 декабря, ночью −15…−17 °С, днём −10…−12 °С, ветер западный 4−9 м/с, небольшой снег.
Отметим, что сегодня, 10 декабря, в Новосибирске идёт снег, температура воздуха — 10 … — 12 °C.