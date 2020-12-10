Мурманск, , 12:52 — REGNUM В Мурманскую область поступила третья партия вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Препарат предназначен для медицинских работников, которые имеют повышенные риски заражения коронавирусной инфекцией. В настоящий момент в регионе вакцинировались более 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из первых в Мурманской области прививку от COVID-19 сделал губернатор.