Иерусалим, , 13:01 — REGNUM Власти Израиля начнут выборочное тестирование палестинских рабочих, въезжающих в страну, на наличие коронавируса, передает Times of Israel 10 ноября. Мера принимается в попытке контролировать распространение SARS-CoV-2.

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Рабочие будут случайным образом проходить тесты при прохождении через израильские контрольно-пропускные пункты (КПП).

«Любой работник, который откажется пройти проверку, не будет допущен в Израиль», — заявил представитель координатора правительственной деятельности на территориях.

Напомним, примерно 87 000 палестинцев с Западного берега легально трудоустроены в Израиле, в дополнение к еще 35 000, которые работают на Западном берегу в поселениях.