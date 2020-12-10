Чебоксары, , 12:59 — REGNUM В Чувашии для пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто 3 295 коек. Медикаментозное лечение в больницах получает 2 601 пациент, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 57 человек. Об этом 10 декабря сообщил депутатам на сессии Госсовета глава минздрава Владимир Степанов.

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В регионе продолжается работа по оснащению медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты, оборудованием и другими расходными материалами. В больницах в настоящее время запаса лекарственных препаратов и средств защиты хватит в среднем на 60 дней работы.

ИА REGNUM напоминает, по данным на 10 декабря в Чувашии коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции составляет 0,95 (по РФ — 1,04). Заболеваемость COVID-19 в республике составляет 1109,1 случая на 100 тыс. населения (РФ — 1697,1 на 100 тыс. населения). Суточный темп прироста заболевших COVID-19 — 123 человека, или 0,9% (по РФ — 1,03%). Процент свободного коечного фонда — 21,1

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