Черкесск, , 12:46 — REGNUM Троим сотрудникам одного из территориальных отделов МВД Карачаево-Черкесии предъявлено обвинение по делу об избиении местного жителя в его квартире. Полицейские предстанут перед судом, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе главного управления СК РФ по республике.

По данным следствия, обвиняемые решили отомстить 26-летнему жителю поселка Медногорский Урупского района «за выбранную правовую позицию по материалу проверки». Полицейские проникли в квартиру потерпевшего и стали бить его руками и ногами. Мужчина получил множественные телесные повреждения и закрытую черепно-мозговую травму.

Сотрудники МВД обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и незаконном проникновении в жилище. Уголовное дело рассмотрит Урупский районный суд Карачаево-Черкесии.