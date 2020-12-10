Пермь, , 12:45 — REGNUM В мечети на территории Перми взломан ящик с пожертвованиями и похищены денежные средства. По подозрению в совершении преступления задержан безработный местный житель, сообщает 10 декабря пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, о происшествии полицию проинформировал священнослужитель. Оперативно-розыскные мероприятия показали, что в молебной комнате неизвестный мужчина отверткой взломал ящик с пожертвованиями и забрал 15 тысяч рублей.

По подозрению в краже пожертвований задержан 22-летний пермяк. В отношении него избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.