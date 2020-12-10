Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Для поддержки в разработке вакцины от COVID-19 и оказания медпомощи заразившимся SARS-CoV-2 фондом Билла и Мелинды Гейтс будет предоставлено ещё $250 млн. Об этом 10 декабря сообщает агентство Reuters.

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Уточняется, что данное пожертвование станет наиболее крупным для фонда на такие цели и дополнит $70 млн, выделенные для этих же целей в ноябре текущего года, доведя общую сумму помощи фонда, выделенной на борьбу с пандемией, до $1,75 млрд.

«Станет ли (мир) лучше для каждого, зависит от действий мировых лидеров и соблюдения ими обязательств по проведению тестов, оказанию лечения и предоставлению вакцин людям, в них нуждающимся», — заявила сопредседатель фонда Мелинда Гейтс.

Кроме этого, в фонде указали, что эти средства также пойдут на финансирование доставки тестов и вакцин в страны, где невысокий и средний уровень доходов.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, в настоящее время на планете Земля выявлено в общей сложности 68 956 166 носителей коронавируса.