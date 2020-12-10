Оренбург, , 12:36 — REGNUM В Оренбургской области за сутки зафиксирован один случай смерти носителя коронавируса. Причиной летального исхода стала коронавирусная инфекция, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Общее число жертв заболевания в регионе составило 247.

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Оправились от болезни 21 678 человек, в том числе 167 — за последние сутки. На сегодняшний день в больницах лечение получают 1208 с диагнозом COVID-19. Состояние 353 пациентов оценивается как тяжелое, 48 человек подключены к аппаратам ИВЛ. На кислородной поддержке находятся 620 пациентов.

Еще 768 оренбуржцев пребывают в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.

Напомним, в Оренбуржье зарегистрировано 24 985 носителей SARS-CoV-2.

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