Мурманск, , 12:36 — REGNUM В Мурманской области за сутки скончались семь пациентов с COVID-19. Общее число жертв новой коронавирусной инфекции выросло в регионе до 530.

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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, за последние сутки в регионе было выявлено 284 новых случая заболевания COVID-19, и них 136 — в Мурманске, 39 — в Кандалакшском районе, 28 — в Мончегорске.

На лечении с COVID-19 находятся 2803 человека.