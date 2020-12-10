Саратов, , 12:53 — REGNUM В Саратовской области вторые сутки погибают по пять пациентов, инфицированных коронавирусом. На этот раз жертвами заболевания стали четыре женщины и один мужчин. Об этом сообщает облминздрав.

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Возраст погибших от 52 до 73 лет. Женщины страдали гипертензией, ожирением, сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких. У мужчины имелись тяжелые сопутствующие патологии — сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек и сахарный диабет с множественными осложнениями.

Всего по состоянию на 10 декабря от коронавируса скончались 294 жителя области.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 10 декабря коронавирус выявлен у 29 719 человек, за сутки заразился еще 261 житель региона. Минувшим днем заболели 259 саратовцев. Всего выздоровели с начала пандемии 25 221 человек, за сутки — 183 пациента.

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