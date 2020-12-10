Варшава, , 12:31 — REGNUM Вечером 9 декабря в Варшаве прошло уличное шествие активистов, борющихся с изменением климата. Мероприятие было организовано Greenpeace Polska и «Женской забастовкой». Об этом передает Dziennik.

Акция протеста началась перед канцелярией премьер-министра. Там собралось более ста человек, связанных с экологическими движениями, активисты борьбы против изменения климата, а также представители организации «Женская забастовка», созданной с целью борьбы против решения Конституционного суда Польши об ужесточении запрета на аборты.

Демонстранты намеревались маршировать по улицам Варшавы, потому что, как они подчеркнули, они не согласны с тем, что польское правительство отказалось от климатической политики Европейского союза. Однако полиция им преградила путь и не дала пройти по задуманному маршруту. Обошлось без столкновений.

Среди плакатов и выкрикиваемых лозунгов можно было встретить следующие тезисы: «Вы накладываете вето на бюджет, вы травите поляков», «Нет патриархату, нет капитализму», «Польские бабушки и их внуки вместе в защиту экологии и климата».

Как писали перед демонстрацией организаторы протеста, эко-движения за климат за день до саммита Совета Европы объединятся с иными организациями, выступающими за права человека, с целью привлечь внимание европейской общественности к проблемам климатической политики Польши.