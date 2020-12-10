Екатеринбург, , 12:33 — REGNUM Свердловская область получила первую партию вакцины от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Область получила тысячу доз вакцины «Спутник V». «Для работы с ней обучение прошли уже 39 медицинских сестёр, подготовлены прививочные кабинеты», — сообщили в штабе.

По словам главного эпидемиолога Свердловской области Галины Борисевич, важно, чтобы вакцинируемый не болел COVID-19 последние шесть месяцев до постановки прививки.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года в регион прибудет ещё 4 тыс. доз вакцины.

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