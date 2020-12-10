Оренбург, , 12:29 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 180 случаев заражения коронавирусом. Темп прироста заболеваемости составил 0,73%, а коэффициент распространения — 0,9%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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В надзорном ведомстве отметили, что ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией стабилизировалась. Вместе с тем число регистрируемых случаев за сутки остается высоким.

С конца марта в Оренбуржье зафиксировано 24 985 носителей коронавируса. Показатель заболеваемости составляет 1276,8 на 100 тыс. населения.

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