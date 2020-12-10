Самара, , 12:23 — REGNUM 283 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 25 055 случаев заражения этой инфекцией. При этом за минувшие 24 часа в Самарской области была констатирована смерть семи пациентов с COVID-19: 55-летний, 68-летний и 72-летний мужчины страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы, 67-летняя, 68-летняя и 61-летняя женщины страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Также скончался 66-летний мужчина.

По сообщению федерального оперативного штаба, за сутки в Самарской области выздоровели 305 человек, а всего справились с инфекцией в регионе 22 836 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 9 декабря в регионе был выявлен 281 случай заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самаре количество бригад скорой помощи увеличили до 65