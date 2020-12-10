Кемерово, , 12:21 — REGNUM В Кемеровской области 31 декабря будет рабочим днём. Об этом сообщили в региональном правительстве.

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"Делать 31 декабря выходным в Кемеровской области не планируется», — рассказали «Сибдепо» в обладминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сибирском федеральном округе 31 декабря выходным объявили пока только в Туве и Томской области.

В красноярском правительстве, например, подчеркнули, что праздничные и выходные дни закреплены в Трудовом кодексе РФ и власти регионов могут сделать 31 декабря выходным, лишь перенеся этот рабочий день на один из других выходных дней.

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