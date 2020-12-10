Москва, , 12:20 — REGNUM За последние годы система здравоохранения в Москве весомо поднялась. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявил исполнительный директор практики здравоохранения PwC в России Мониш Арора.

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"Москва за последние три года весомо поднялась в системе здравоохранения. Главное — сама система организации. Пандемия коронавируса показала миру, как эффективно и быстро нужно было разрешить ситуацию», — сказал Арора.

По его словам, Москва активно развивается: «Многие инициативы, включая обновление и создание современной медицинской инфраструктуры, активную цифровизацию, внедрение стандартов безопасного лечения пациентов, как JCI, бережливое производство, активно развивающийся московский медицинский кластер с участием известных международных клиник и диагностических центров является очень хорошим знаком для будущего развития cross border healthcare».

Согласно исследованию PwC в 2018—2019 гг., Москва занимает лидирующие позиции по следующим категориям: доля пациентов, попавших на внеплановый осмотр в течение одной недели (98%). По количеству врачей на 10 000 населения Москва занимает второе место (52 врача). По эффективности организации скорой медицинской помощи Москва занимает второе место. На третьем месте столица находится по оснащенности скорой медицинской помощи и количеству коек на 1000 населения (7,8 коек). Также на пятой строчке Москва оказалась по индексу городов в сфере организации медпомощи и индексу потенциала для развития медицинского туризма.

Также по индексу городов по состоянию здоровья граждан Москва занимает 10-е место.