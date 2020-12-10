Москва, , 12:21 — REGNUM За первые 11 месяцев 2020 года в Москве было закрыто 65 нелегальных игровых заведений. Об этом 10 декабря сообщается на странице департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в столице.

Контрольные мероприятия представители департамента проводили совместно с сотрудниками правоохранительных органов. В числе закрытых заведений числится 10 казино, шесть залов с игровыми автоматами и 49 интернет-клубов.

Отмечается, что из нелегальных заведений изъято 1433 единицы игрового оборудования, в том числе 33 игровых стола и 144 игровых автомата. В отношении организаторов незаконных азартных игр возбуждено 35 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 121 лицо.

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