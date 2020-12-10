Чебоксары, , 12:28 — REGNUM В Чувашии по состоянию на 10 декабря носителей коронавирусной инфекции насчитывается 13 784 человека. За сутки положительные тесты подтверждены еще у 130 жителей. Накануне вирус обнаружили у 123 человек. Такую статистику публикует общероссийский оперативный штаб.

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За сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались девять пациентов. Общее число летальных исходов достигло 349 случаев. Побороть заболевание смогли за все время наблюдений 12 494 пациента, за минувший день — 79 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии по данным на 9 декабря коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции — 1,04. Процент свободного коечного фонда — 21,3. Показатель тестирования на COVID-19 на 100 тыс. населения — 189,8.

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