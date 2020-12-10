Рязань, , 12:44 — REGNUM В Рязанской области 10 декабря подтвердили 130 рекордных случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на три больше, чем выявлено за предыдущие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода.

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С начала пандемии в Рязанской области подтвердили 15 тыс. 293 случая заражения инфекцией. В лечебных учреждениях находятся 599 пациентов с COVID-19, в том числе 10 детей. 21 пациент подключён к аппаратам ИВЛ. Выписан после лечения 181 человек, всего выздоровели 13 тыс. 787 жителей.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано два летальных исхода. В целом в летальной статистике отражено 104 смертельных случая.