Томск, , 12:15 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявили 195 носителей коронавируса, выздоровели 227 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в региональной администрации.

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За весь период в Томской области зарегистрировано 20 449 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 15 705 человек. Скончались 185 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в регионе выявили 197 случаев заражения.

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