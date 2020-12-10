Махачкала, , 12:15 — REGNUM Телефонный мошенник, похитивший у жителей Дагестана более 500 тыс. рублей, задержан в Волгограде. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщили 10 декабря в пресс-службе главного управления МВД по республике.

По данным полиции, 20-летний подозреваемый звонил потенциальным жертвам, представлялся сотрудником банка и сообщал, что им начислены бонусные баллы. Узнав реквизиты банковских карт потерпевших, злоумышленник через мобильное приложение переводил деньги на сторонние счета.

«В ходе разбирательства задержанный дал признательные показания в совершении 15 фактов мошеннических действий в отношении жителей Дагестана. Сумма причиненного ущерба составила более 500 тыс. рублей», — отметили в МВД.

Молодому человеку инкриминируется мошенничество и кража. В настоящее время полицейские устанавливают возможную причастность подозреваемого к иным подобным преступлениям.