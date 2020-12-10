Ульяновск, , 12:26 — REGNUM В Ульяновской области число носителей коронавирусной инфекции с начала наблюдения возросло до 30 307 человек. За минувший день положительные тесты на коронавирус получили еще 290 жителей. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб.

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314 пациентов выздоровели после заражения SARS-CoV-2. Всего с начала наблюдения побороли вирус 27 016 заболевших. Скончались на сегодняшний день 395 человек. За сутки число летальных исходов не изменилось.

ИА REGNUM напоминает, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 10 декабря выявили 2977 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным «рекордным» показателем прироста инфицированных за сутки с начала пандемии. Накануне было выявлено 2948 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 311 378 случаев.

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