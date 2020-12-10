Пермь, , 12:10 — REGNUM В Пермском крае за сутки зафиксировано 34 случая смерти носителей коронавируса, сообщает 10 декабря оперштаб по борьбе COVID-19. От коронавирусной инфекции умерли 19 человек. Ещё 15 пациентов скончались от сопутствующих заболеваний.

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Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 791. Еще 474 человека, у которых был выявлен SARS-CoV-2, умерли от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в Прикамье зафиксировано 23 756 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 17 817 человек, в том числе 387 — за последние сутки.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 2038 пациента, из них 97 подключены к аппаратам ИВЛ.

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