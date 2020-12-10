Москва, , 12:10 — REGNUM Претензии американских властей к компании Facebook обусловлены ростом ее капитализации и влияния, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«С 2004 года Facebook стремительно развивается: компания скупает стартапы и специалистов (в штате более 40 000 сотрудников), рыночная стоимость увеличилась до 633,5 млрд долларов.

Сейчас Facebook — крупнейшая социальная сеть планеты, cоперничать с ней может лишь китайская сеть WeChat. Такая концентрация власти, доходов и данных в одной компании вызывает опасения.

В 2018 году Марк Цукерберг уже давал показания в Конгрессе США на тему монополии. В июле 2020 года он опять оправдывался на заседании юридического подкомитета по антимонопольной политике Конгресса США.

Видимо, слова Цукерберга не убедили конгрессменов. Новый этап претензий по антимонопольной деятельности — иски Федеральной торговой комиссии США и 46 штатов.

Из заявления Facebook ясно, что компания не хочет расставаться с выгодными приобретениями (WhatsApp и Instagram). Видимо, компания настроена на долгие судебные тяжбы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральной торговой комиссией (FTC) США и властями 46 штатов поданы два иска против компании Facebook по обвинению в нарушении американского антимонопольного законодательства.

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